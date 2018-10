Caterina Simonsen diventa mamma: «Ecco mio figlio Tommaso, per lui ho vinto le malattie»

Giovedì 4 Ottobre 2018, 10:12 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2018 12:34

Caterina Simonsen, la 30enne veneta affetta da quattro diverse malattie genetiche, è riuscita a realizzare il suo sogno: dare alla luce il suo primo figlio. Il piccolo Tommaso è un vero e proprio miracolo, se si considera che per lui mamma Caterina Simonsen ha dovuto combattere non poco, contro la malattia e anche contro i tanti haters sul web.La storia di Caterina Simonsen è abbastanza nota: la ragazza padovana, da sempre, è affetta da quattro rarissime malattie congenite, che la costringono a passare molto tempo attaccata ad un respiratore. Un semplice raffreddore, per lei, può avere conseguenze letali. Lo aveva spiegato anche qualche anno fa, quando aveva sostenuto sul web la causa della sperimentazione scientifica sugli animali e si era vista raggiungere da insulti e minacce. Dopo quell'episodio, per sfuggire all'odio che tanti utenti sul web riversavano contro di lei, Caterina Simonsen aveva anche deciso di rimuovere il proprio account Facebook.Nel frattempo, tra mille difficoltà, la vita di Caterina Simonsen è andata avanti: la ragazza ha infatti conosciuto Domenico, suo attuale compagno e padre di Tommaso. Prima della nascita del figlio, un piccolo miracolo nato di 1,4 kg di peso, proprio a causa delle sue gravi e rare malattie Caterina Simonsen aveva già dovuto interrompere due gravidanze. A causa dei tanti farmaci salvavita che Caterina, nei casi più gravi, deve assumere, una gravidanza portata avanti costituiva un grande rischio.Al fianco di Caterina Simonsen, oltre al fidanzato Domenico, ci sono stati però i medici dell'ospedale, in particolare Andrea Vianello, direttore di Fisiopatologia Respiratoria. È stato lui a seguire Caterina durante la gravidanza, ma alla fine dello scorso marzo, alla trentaduesima settimana di gravidanza, è nato il piccolo Tommaso, che oggi gode di ottima salute e allieta le giornate di mamma e papà. «Io e Domenico abbiamo fatto moltissimi test prima di concepire Tommaso» - racconta oggi Caterina Simonsen - «Per fortuna, Domenico non è portatore sano e questo ci dava un certo margine di speranza».