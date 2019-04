Influencer assolta: «Post su Instagram non sono pubblicità occulta». Lei è la moglie di Hummels

Mats Hummels, la web influencer Cathy Hummels (485mila followers su Instagram), è stata infatti prosciolta dalle accuse di pubblicità ingannevole sul suo profilo social, assoluzione decisa dai giudici del tribunale di Monaco di Baviera.



La sentenza ha chiarito che Cathy, moglie del difensore campione del mondo nel 2014 con la Nazionale tedesca, ha sì pubblicato immagini e link a prodotti commerciali, ma lo ha fatto utilizzando il suo profilo «per ragioni personali», non specificando la necessità per gli influencer di indicare l'eventuale scopo promozionale di post e foto di particolari prodotti. Era finita sotto accusa, ma è stata assolta in tribunale: la moglie del difensore del Bayern Monaco, la web influencer(485mila followers su Instagram), è stata infatti prosciolta dalle accuse di pubblicità ingannevole sul suo profilo social, assoluzione decisa dai giudici del tribunale di Monaco di Baviera.La sentenza ha chiarito che Cathy, moglie del difensore campione del mondo nel 2014 con la Nazionale tedesca, ha sì pubblicato immagini e link a prodotti commerciali, ma lo ha fatto utilizzando il suo profilo «per ragioni personali», non specificando la necessità per gli influencer di indicare l'eventuale scopo promozionale di post e foto di particolari prodotti.

Una motivazione che non convince l'associazione di consumatori che la aveva citata in giudizio, come sta facendo per altri web influencer in Germania. La sentenza potrebbe infatti rappresentare un pericoloso precedente in un tema che fa discutere ormai da tempo, quello della pubblicità occulta o mascherata da parte dei personaggi pubblici sui loro seguitissimi profili social.

Lunedì 29 Aprile 2019

