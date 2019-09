Il water d'oro di Cattelan rubato da palazzo storico: era stato offerto ai Trump, vale un milione di euro

Sabato 14 Settembre 2019, 15:13 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2019 15:56

Il water in oro da 18 carati del valore di un milione di euro che l'artista italiano Maurizio Cattelan ha sarcasticamente dedicato a Donald Trump è stato rubato. In questi giorni era esposto al Blenheim Palace, una residenza storica in Inghilterra che in questi giorni ospita una mostra dedicata all'artista contemporaneo italiano. L'opera è intitolata “America” e aveva già fatto parlare di sé quando fu sarcasticamente presentata dal Museo Guggenheim di New York come controfferta a Donald e Melania Trump, che avevano chiesto in prestito un quadro di Van Gogh per poter personalizzare il loro appartamento presidenziale alla Casa Bianca.Il furto sarebbe avvenuto intorno alle 5 di mattina. Per rimuovere il wc - che era perfettamente funzionante, tanto che i visitatori dell'esposizione venivano invitati dagli organizzatori a utilizzarlo - i ladri hanno dovuto rompere i collegamenti idraulici, provocando danni e un allagamento negli ambienti del palazzo settecentesco (dove peraltro ebbe i natali Winston Churchill). La polizia ha arrestato uno dei presunti responsabili del furto, un uomo di 66 anni, ma per il momento non ci sono tracce dell'opera trafugata. Gli investigatori fanno presente che non sarà facile collocarla sul mercato.