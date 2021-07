Cecilia Rodriguez, incidente a Milano: la sorella di Belen soccorsa dai medici

Cecilia Rodriguez ha avuto un incidente in bici a Milano. La modella argentina e sorella di Belen ha raccontato la sua disavventura in una serie di storie su Instagram in cui ha mostrato la medicazione. «Oggi mi sentivo molto carica e per la prima volta ho preso la bici per fare un bel giro per Milano. Sono stata anche al parco dove ho fatto gli addominali. Poi nel pomeriggio sono andata dal dentista sempre in bici, ma sono caduta. Per fortuna l'equipe del mio dentista mi ha medicato tutte le ferite», ha spiegato Cecilia sui social. La rodriguez ha mostrato anche il braccio medicato e infine ha commentato: «Adesso sono uscita dal dentista e piove... Ma chi me l'ha fatto fare a uscire in bici?».

