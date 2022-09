È morto Cesare Pompilio, storico opinionista tv e tifoso della Juventus. Ad annunciarlo sui social è Fabio Ravezzani, direttore responsabile di Telelombardia dove Pompilio era solito intervenire. «Ho una terribile notizia da darvi. Purtroppo è morto il mio e nostro caro amico Cesare Pompilio. Solo chi ha avuto la fortuna di frequentarlo dentro e fuori dagli studi televisivi sa che straordinaria persona fosse. Dire che ci mancherà non rende l’idea del vuoto che proviamo», ha scritto sui social Ravezzani.

L'addio di Luciano Moggi

«Caro Cesare, oggi ci hai lasciato, ma il tuo ricordo e tutto quello che abbiamo vissuto insieme non potrà mai essere cancellato. La tua amicizia, il tuo sostegno costante anche nei momenti difficili saranno sempre con me. Riposa in pace amico mio», il messaggio d'addio di Luciano Moggi affidato a Twitter.