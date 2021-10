Charlene di Monaco sorridente dopo il ricovero. Il messaggio "mistico" sotto l'ultima foto

Sorride con volto sereno Charlene di Monaco nell'ultima foto postata sui propri social. All'inizio di settembre la principessa aveva affrontato dei gravi problemi di salute da cui ora sembrerebbe essersi almeno in parte ripresa. Ad accompagnare il suo più recente scatto è un messaggio dal carattere "mistico".

Charlene di Monaco torna a mostrarsi sui social dopo il ricovero di qualche settimana fa. Nella notte di mercoledì 1 settembre era stata trasportata in ospedale, a bordo di un'ambulanza, in seguito a un collasso. La principessa era affetta da maggio da una brutta infezione che ha coinvolto naso, orecchie e gola, e che l'ha costretta a un intervento chirurgico con delle complicazioni.

Un periodo difficile per lei vissuto in Sudafrica lontano dal principato. Una lunga permanenza che ha alimentato nel tempo le voci su una presunta crisi con il principe Alberto di Monaco. Ipotesi fermamente smentita dall'ex nuotatrice: «È stato un periodo difficile, una sfida per me, mi mancano molto mio marito e i miei figli. Alberto è il pilastro principale della mia vita e la mia forza, e senza il suo amore e il suo sostegno non sarei stata in grado di superare questo momento doloroso. La cosa più dura è stata quando i miei medici mi hanno riferito che non potevo tornare a casa per il mio decimo anniversario di matrimonio».

Eppure Charlène non sarebbe «sola». Al suo fianco, infatti, ci sarebbe una maga con la quale la principessa condivide la passione per la numerologia e che è sua consigliera almeno dal 2016. In questi giorni l'ex modella ha anche provveduto a ripulire tutti i suoi profili social, da Facebook a Instagram, dalla presenza di Dawn Mary Earl. Un altro particolare inquietante, dunque, si aggiunge alle vicende che stanno riguardando la moglie del principe Alberto II.