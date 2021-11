Charlene ha di nuovo lasciato Monaco, Alberto conferma: «Non è nel principato»

Mistero nel principato di Monaco. A nemmeno dieci giorni dal suo rientro dal Sudafrica la principessa Charlene ha già lasciato Montecarlo per una località segreta. A confermarlo a Monaco-Matin è stato il principe Alberto che ha parlato di stanchezza non solo fisica, facendo intendere che Charlene sta vivendo un momento particolarmente stressante. «Sta meglio ma ha ancora bisogno di riposo e tranquillità. Non è nel principato, ma potremo farle visita molto presto. C'è stanchezza, non solo fisica - ha detto Alberto - che può essere curata solo con un periodo di riposo».

APPROFONDIMENTI IL CASO Charlene di Monaco non parteciperà ai festeggiamenti per il... L'EVENTO Monaco festeggia il ritorno di Charlene alla Fete du Prince:... MONTECARLO La principessa Charlene torna a Monaco dal principe Alberto: a casa...

In questo momento la priorità per Alberto è la famiglia e i suoi figli. «Questo è un momento estremamente importante nella loro vita - ha sottolineato il principe - il modo in cui crescono li aiuta a vedere il mondo. E se uno dei genitori è assente per motivi di salute, l'altro deve essere lì. Ho sentito troppi amici e conoscenti dirmi che avrebbero voluto essere lì per i loro figli, a una certa età, presi dal loro lavoro o dalla loro vita professionale. Non voglio avere questi rimpianti». Charlene di nuovo lontana da Monaco riaccende i rumors su problemi della coppia. Il principe però ha anche detto che le voci sullo stato del suo matrimonio non lo infastidiscono troppo.