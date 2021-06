Charlene di Monaco, il mistero della malattia e il «gelo» con Alberto: la principessa rompe il silenzio

La principessa Charlene di Monaco torna a far parlare di sé. Dopo una lunga assenza dal Principato, intervallata da alcuni post Instagram dal Sudafrica, la consorte del principe Alberto ha deciso di rompere il silenzio per fare gli auguri al marito in occasione del loro decimo anniversario. «Felice anniversario Albert. Grazie per la benedizione dei nostri bellissimi bambini», scrive Charlene in calce a un breve filmato condiviso sui social che ripercorre tutti i momenti più belli della loro storia. Ma c'è qualcosa che non torna.

Charlene di Monaco, il messaggio su Instagram

Innanzitutto gli attenti sudditi monegaschi, che da tempo parlano di una crisi coniugale fra i due, hanno notato la freddezza del post di Charlene: stringato, essenziale e in lingua inglese (anziché francese). L'anniversario di matrimonio si celebra il 1° luglio, ma l'ex nuotatrice quel giorno non sarà a Monaco a causa dei postumi di un complicato intervento chirurgico.

L'operazione e le condizioni di salute

Permane, infatti, il mistero sulle condizioni di salute di Charlene. Secondo quanto comunicato dal Principato in una nota, la principessa si trova attualmente in Sudafrica, dove si è sottoposta a due operazioni a seguito di una grave infezione all’orecchio, al naso e alla gola. Il team medico della principessa le avrebbe chiesto di non viaggiare a Monaco, poiché deve ancora sottoporsi a un ulteriore intervento chirurgico e al recupero post-operatorio. Per questo motivo non potrà essere nel Principato per l'anniversario con Alberto, ma per esperti di gossip reale potrebbe esserci di più.