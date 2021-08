Charlene di Monaco irriconoscibile nell'ultima foto dal Sudafrica: «La malattia una scusa, ecco cosa sta facendo lì». Charlene Wittstock, la principessa di Monaco consorte del principe Alberto, irriconoscibile nelle ultime foto pubblicate sul suo account Instagram.

La principessa di Monaco, che si trova in Sudafrica da lunghi mesi in seguito a un'infezione post operatoria, ha condiviso con i suoi followers uno scatto che la ritrae in bianco...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati