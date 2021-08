Charlene di Monaco, la principessa operata di nuovo in Sudafrica: «Intervento di quattro ore»

La principessa Charlene di Monaco, consorte del principe Alberto, è stata nuovamente operata. L'intervento, durato quattro ore, si è svolto in Sudafrica, dove la ex nuotatrice si trova ormai da mesi in seguito a una infezione post operatoria.

Il gabinetto del principe di Monaco Alberto II ha precisato che si è trattato di «un intervento di quattro ore in anestesia generale» ma senza fornire dettagli sul genere di operazione. «Sua Altezza il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati