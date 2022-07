Charlene ritrova il sorriso: fiori e abbracci per la principessa durante la visita a sorpresa

Charlene torna a lavorare a pieno regime per la Corona monegasca. Dopo un anno di assenza dalla Rocca per motivi di salute, tre mesi di ricovero in una clinica svizzera e il successivo periodo di convalescenza nella residenza di Roc Agel, la principessa è di nuovo pronta a tenere alto il nome dei Ranieri.

Charlène ritrova il sorriso e visita la residenza per anziani: fiori e abbracci tra la principessa e gli ospiti

Dopo la visita da papa Francesco, in rigoroso abito nero con veletta, come richiesto dall'etichetta, la Wittstock ha voluto fare una sorpresa alla residenza per anziani A Qietüdine di Monaco per portare un saluto e una parola di conforto agli ospiti.

Nelle foto pubblicate sul profilo ufficiale della Corona Charlène indossa un abitino bon-ton giallo traforato con un filo di perle: un outfit classico, ma di sicuro effetto, che rivela uno stato d'animo rasserenato. Abbracci, strette di mano sorrisi e anche qualche lacrima di commozione tra gli anziani della struttura, felicemente sorpresi da una visita così inaspettata, dopo due anni di Covid e distanziamento sociale.

Nonostante la mascherina d'ordinanza, Charlène concede ai fotografi un sorriso radioso, che mette finalmente a tacere le malelingue circa un suo possibile isolamento a corte. Charlène è tornata e lo ha fatto, ancora una volta, con stile.