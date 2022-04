In vendita la casa estiva di Charles Dickens: otto camere da letto, piscina sotterranea e cinque piani

La casa di Charles Dickens è in vendita attualmente a 22,5 milioni di sterline. Un prezzo sempre in crescita per l'abitazione estiva dello scrittore inglese. Come riporta il Telegraph, la villa dove l'autore di "Oliver Twist" trascorreva la stagione sociale conta otto camere da letto e si affaccia su Regent's Park a Londra.

Dotata di piscina sotterranea, palestra e cinque piani, fu acquistata dallo scrittore con i soldi ricavati dai suoi romanzi. La proprietà storica apparteneva a Frederic Chapman nella metà del XIX secolo. Nel 1895, il signor Chapman, l'editore di Charles Dickens, morì di influenza nella casa di cinque camere da letto all'età di 72 anni.



La villa è dotata di un'elegante piscina sotterranea e vasca idromassaggio, palestra e dispone di ascensore per tutti e cinque i piani. Gli agenti immobiliari Alexander Millett hanno messa in vendita e quotata a un prezzo sorprendente.