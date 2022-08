Camilo Guevara morto a 60 anni, il figlio del Che stroncato da un infarto a Caracas

È morto Camilo Guevara, figlio secondogenito di Ernesto Chè Guevara. Secondo quanto confermato da fonti diplomatiche, Camilo Guevara "March" è deceduto ieri nella capitale venezuelana, Caracas «a seguito di una tromboembolia polmonare che ha portato a un infarto», come riporta l'agenzia di stampa statale cubana Prensa Latina. Aveva 60 anni. Laureato in Diritto del Lavoro, lavorava come direttore del progetto del Centro Studi Che Guevara a L'Avana, istituzione incaricata di promuovere la conoscenza del pensiero, della vita e del lavoro del padre.

Morto Camilo Guevara: Cuba in lutto

La morte di Camilo è stata annunciata dal presidente cubano Miguel Diaz-Canel su Twitter. «Con profondo dolore diciamo addio a Camilo, figlio del Che e promotore delle sue idee in qualità di direttore del Centro Che, che conserva parte della straordinaria eredità del padre. Un abbraccio alla madre, Aleida, alla vedova e alle figlie e all'intera famiglia Guevara March», si legge nel messaggio.