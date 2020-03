«Da Chef Rubio ancora parole di odio», rabbia delle Comunità ebraiche: pronte a ogni azione contro di lui

«Da Chef Rubio ancora parole di odio», parole che vengono considerate da Noemi Di Segni, presidente dell'’Unione delle Comunità ebraiche italiane, degne del peggior negazionista della Shoah. Ucei che intraprenderà ogni azione necessaria dopo che Chef Rubio ospite di una trasmissione radiofonica ha detto: «Non c’è stato solo l’Olocausto, ci sono stati tantissimi genocidi nel mondo ma se voi ci fate caso siamo portati a pensare solo a quello che ha colpito gli ebrei, che poi non tutti gli ebrei, perché quelli ricchi si sono venduti pure le sorelle, le famiglie».

Noemi Di Segni chiede che «non sia solo l'Unione delle Comunità ebraiche italiane in rappresentanza di tutti gli ebrei italiani a indignarsi e proporre ogni legittima azione, ma anche altre realtà istituzionali e associative del Paese.

Israele e gli ebrei - dice Noemi Di Segni - non possono essere usati per fare audience, ricorrendo all’odio».



