Chi tradisce il coniuge è più scorretto anche sul lavoro

Infedeli e anche scorretti sul lavoro? Spesso. O almeno chi tradisce il proprio coniuge ha più probabilità di commettere anche comportamenti riprovevoli nel corso della propria vita professionale, secondo uno studio della McCombs School of Business dell'Università del Texas ad Austin, pubblicato sulla rivista 'Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of Americà.



I ricercatori hanno esaminato i registri di ufficiali della Polizia, dell'autorità di regolamentazione dell'industria finanziaria, della Securities and Exchange Commission e di Execucomp per un totale di oltre 11.200 persone, risultate anche utilizzatrici del sito web 'specializzatò in infedeltà coniugale Ashley Madison, che si definisce come un servizio di appuntamenti per persone sposate in cerca di «incontri discreti». Ma nonostante la promessa di mantenere la privacy, nel 2015 i dati sono stati resi di dominio pubblico attraverso un attacco hacker: 36 milioni di account sono stati portati allo scoperto, 1 milione dei quali negli Stati Uniti.



Ebbene lo studio, 'Infedeltà personale e condotta professionale in 4 contestì, ha scoperto che gli utenti di Ashley Madison impegnati in un lavoro anche di una certa importanza, con ruoli di crescente responsabilità, oltre alle 'scappatellè hanno due volte più probabilità di commettere comportamenti scorretti nei confronti della propria società. «È il primo lavoro scientifico che ha verificato l'esistenza di una correlazione tra infedeltà personale e condotta professionale. E questa correlazione è forte», dicono gli autori.

Mercoledì 31 Luglio 2019, 19:02 - Ultimo aggiornamento: 31-07-2019 19:08

