Chiara Ferragni, Leone la vede su un cartellone pubblicitario. La sua reazione spiazza tutti: «Ma che dice?»

Chiara Ferragni a Cannes, Leone la vede su un cartellone pubblicitario. La sua reazione spiazza tutti: «Ma che dice?». In questi giorni, l'imprenditrice digitale si trova a Cannes per promuovere il suo temporary bar e per partecipare al red carpet del Festival.

Il figlioletto di tre anni l'aspetta a Milano con papà Fedez, tata Rosalba e i nonni. Ma un gesto del bimbo lontano dalla mamma ha sciolto il cuore dei fan. In un video postato da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati