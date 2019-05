Chiara Ferragni, Fendi festeggia l'influencer con un video sui Ferragnez (mamma e sorelle comprese)

Martedì 7 Maggio 2019, 12:44 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 13:08

Per rilanciare le Pikaboo, già rinomate borse del marchio Fendi, l'Azienda romana ha assoldato la famiglia Ferragnez al completo, sfruttando il giorno del compleanno della celeberrima Chiara. La forza dei valori familiari fa da cornice alla campagna pubblicitaria dove protagonisti sono come sempre, che dividono il successo con la mamma della super fashion blogger, Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca e il bulldog francese Matilda. "F is for family and for Ferragni", scriveva l'influencer su Instagram a marzo condividendo un selfie sorridente insieme alla sua famiglia, quando furono tutti ospitati per parlare del lancio della campagna, proprio nel lussuoso boutique hotel di Palazzo Fendi. Così la maison italiana ha dedicato il terzo episodio della serie "Me and My Peekaboo" all'influencer raccontando il forte legame che ha con i suoi cari.La blondgirl compie 32 anni, ed ha sicuramente da festeggiare un incredibile serie di conquiste collezionate negli ultimi due anni tra cui il matrimonio, il figlio e la sua forza imprenditoriale. E' questione di ore e sarà on line il mini film della campagna Fendi che ci sorprenderà con una festa di compleanno a sorpresa. Sulle note del brano Family Affair di Mary J. Blige i Ferrragnez si divertono dando vita ad uno speciale album di famiglia dove è sempre presente la leggendaria borsa Peekaboo nelle varie varianti: dall'X-Lite al nuovo Essential for Men. Le borse sono tutte realizzate a mano utilizzando il pellame proveniente dalla nota Cuoio Romano Selleria con tecniche di lavorazione ereditate dai meastri sellai della capitale. Che dire, Buon Compleanno Chiara e stupiscici sempre con i tuoi festeggiamenti magici un pò sopra le righe... siamo tutti in attesa!