Chiara Ferragni contro l'omofobia: «Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay»

Ultimo aggiornamento: 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Può un cartone della Disney generare tanto scompiglio sui social? Evidentemente sì. In particolare la youtuber Morenamore, che si è scagliata duramente contro la scelta di vedere un personaggio gay all'interno di un film d'animazione.Per la prima volta un personaggio gay entra nell'universo animato della Disney-Pixar, si tratta di Onward, uscito il 19 agosto e ancora nelle sale, in cui c'èun polizziotta che racconta di avere un'altra compagna. Apriti cieli, pioggia di commenti omofobi sui social e una youtuber in particolare si è scagliata contro questa scelta pubblicando un video che ha fatto molto discutere e su cui«Non è normale, va bene?! Mi sto arrabbiando. Pensate che si possono crescere dei bambini dicendo loro che i gay sono normali? - dice nel video Morenamore - Far vedere loro dei cartoni animati che insegnano che essere omosessuali è normale?Poi io non odio i gay. Un gay può aver passato un’infanzia orribile, una violenza, può aver passato qualsiasi cosa per essere diventato così. Ma ci sono anche gay malati. Dare un bambino a una coppia gay non è una bella cosa. Tu vai a dare un bimbo nelle mani di una coppia gay che magari gli fa di tutto. Mi viene il nervoso a pensarci».Il video viene pubblicato sull'account di Trash Italiano e diventa virale. Tra i vari commenti sotto al video spicca quello di Chiara Ferragni che prima commenta con un sarcastico: «Io senza parole», ma poi entra nel merito della discussione e fa unsemplice, senza filtri e soprattutto da applausi.Forse pero’ cresce pensando che due uomini si possono amare come siamo abituati a vedere un uomo che ama una donna, ed allo stesso modo come una donna può amare una donna. Se crescendo capisce di essere gay si sentirà più accolto da una società in cui l’amore e’amore, senza bisogno di etichette. Avrà meno paura ad essere se stesso, ad esprimere i suoi sentimenti e capirà che non deve sentirsi sbagliato, e che l’amore e’sempre giusto. Che problema c’è se viene insegnato un amore senza confini?».Game, set, match. Manco a dirlo ovviamente il post è diventato super virare e Chiara Ferragni è entrata subito nelle tendenze twitter.