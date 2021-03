Chiara Ferragni dona alle mamme bisognose: «Noi abbiamo tantissimo di tutto»

Chiara Ferragni pronta ad aiutare le mamme in difficoltà. L'imprenditrice digitale, mamma bis della piccola Vittoria, ha chiesto ai suoi 23 milioni di followers di segnalarle delle associazioni che aiutano le famiglie bisognose con neonati in casa. «Visto che noi già abbiamo tantissimo di tutto, sia cose vecchie di Leo, sia cose di Vittoria che riceviamo sempre, vorremmo donare lettini, passeggini etc. a un’associazione su Milano per mamme bisognose. Sapete suggerirmi qualcosa?», ha dichiarato l'influencer.

Chiara Ferragni dona alle mamme in difficoltà

Chiara Ferragni ha partorito la sua secondogenita una settimana fa e in molti le hanno fatto recapitare diversi regali per la piccola. La sua casa è piena di accessori per neonati e vorrebbe dare quello che non le serve. Immediate le stories sul suo profilo Instagram per avere tutte le informazioni utili in merito e scegliere l'associazione migliore. ll gesto ha fatto subito il giro del web.



L'imprenditrice digitale, inoltre, ha condiviso la sua richiesta per invogliare a fare lo stesso: «Appena trovo l’associazione naturalmente lo comunico anche qui in modo che chi, come me, ha da donare saprà dove farlo e chi ha bisogno in prima persona saprà a chi rivolgersi».