Chiara Ferragni e Fedez diventano una serie tv: The Ferragnez in arrivo su Amazon Prime. Tutti i dettagli

The Ferragnez è ora una serie tv su Amazon Prime. Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato l'inizio della nuova avventura e l'arrivo sulla piattaforma. La coppia più influente d'Italia è nota con il nome dei Ferragnez, termine che fonde il cognome dell'imprenditrice digitale con il nome d'arte del cantante.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Chiara Ferragni e Fedez diventano una serie tv: The Ferragnez su... LA COLLEZIONE Safilo, accordo con Chiara Ferragni per occhiali. Al via nuovo... ALUNNI GLAMOUR Chiara Ferragni, la linea scuola con astucci, quaderni e diari... L'INIZIATIVA Fedez fa concorrenza a Chiara Ferragni e lancia una linea di tute:...

The Ferragnez, la serie

Ed ecco che nasce una serie su tutta la famiglia, compresi i piccoli Vittoria e Leone. Sugli account social è apparso il promo: un video che mostra la coppia sotto la scritta "The Ferragnez" nella splendida cornice del Duomo di Milano. Cresce l'attesa dei fan.

The Ferragnez, l'annuncio di Chiara Ferragni

Sull'account Instagram di Chiara Ferragni è apparsa una didascalia a corredo del video promozionale: «L’abbiamo fatto per davvero. Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Uscirà questo Dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online. Sono sicura che vi piacerà». Continua dunque la collaborazione tra la coppia e Amazon. Dopo "Unposted", il documentario sulla vita di Ferragni distribuito sulla piattaforma, e altre produzioni televisive come "Lol", arriva una vera e propria serie.