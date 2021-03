Chiara Ferragni, il dramma segreto a pochi giorni dal parto: «Ha un glaucoma all'occhio, spero la situazione non peggiori...»

Chiara Ferragni, il dolore segreto a pochi giorni dal parto: «Ha un glaucoma all'occhio, speriamo la situazione non peggiori...». Tra poco, l'imprenditrice digitale diventerà una mamma bis. Chiara Ferragni e Fedez sono in attesa della loro "Baby V", che potrebbe nascere a giorni. Ma proprio in un momento così particolare, l'influencer sta affrontando un problema doloroso.

APPROFONDIMENTI BABY V IN ARRIVO Chiara Ferragni svela quando nascerà la figlia: «Ho... SUPER TENERO Chiara Ferragni, Leone vede all'improvviso il papà in tv.... DA RECORD Chiara Ferragni e Fedez, la raccolta fondi per il San Raffaele un...

Ne ha parlato in una serie di stories su Instagram: «La Mati (Matilda, il bulldog francese dei Ferragnez, ndr) ha un glaucoma all'occhio. Ora sta seguendo una terapia di diversi colliri cortisonici e non, speriamo che non peggiori la situazione. Povera patatina. Lei ha appena sconfitto un tumore al cervello con la radioterapia e adesso questo. Mandatele good vibes».

Intanto, continua l'attesa per Baby V, con tanto di totonome. I fan si dividono tra Vittoria e Venere, ma da mamma Chiara e papà Federico ancora nessuna conferma. La cicogna è in arrivo, staseremo a vedere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA