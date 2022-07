Chiara Ferragni, il jeans dal lato B scoperto. Il video che ha fatto impazzire il web

Chiara Ferragni, mamma dal lato b da urlo. Ancora una volta ce lo mostra in tutta la sua bellezza ed eleganza, volgare? Non per l'industria della moda. La queen delle influencer sfoggia con classe i jeans di Mugler, chiari, aderenti e poco coprenti, soprattutto nel sedere, completamente nudo, se non fosse per un pezzo di tessuto che ricopre la pelle. Capelli al vento, top nero abbianato alle décolleté, Chiara si concede una breve sfilata al sole, che condivide tramite un Reel su Instagram.

APPROFONDIMENTI SUPERCHIC Chiara Ferragni, cena da sogno al ristorante Da Vittorio: il... LA POLEMICA Accappatoi rubati, Chiara Ferragni risponde a Selvaggia Lucarelli:... APPASSIONATO DI MOTORI Fedez e Chiara Ferragni, nuova Ferrari da sogno: prima volta al...

Chiara Ferragni, la pizza super sexy in piscinaChiara Ferragni,

Fedez torna in ospedale: «Visita di controllo prima delle vacanze andata. Grato allo staff del reparto "pancreas" del professor Falconi»

Chiara Ferragni a Saint Tropez versione tennista

Il Reel che ha fatto impazzire il web

Il video viaggia alla velocità della luce, in pochissimo tempo diventa virale. In neanche un'ora più di 3000 i commenti sotto il suo post... E c'è chi "banalmente" continua a scrivere «Non puoi, sei una mamma», sottolineando come i principi morali siano più rigidi quando si hanno dei figli a casa. Chiara se ne frega del giudizio della gente, e con molta divinvoltura porta con grazia qualsiasi cosa le si metta addosso. In fondo si sa, starebbe bene anche se indossasse una busta di plastica, tutto ciò che tocca la Ferragni diventa glamour e cool.

Certo che, non è proprio un jeans da portare tutti i giorni, non indicato per andare a fare la spesa..Anche se, lo facesse Chiara Ferragni, non richiamerebbe così tanto scalpore...Chissà il marito, Fedez, cosa dirà quando la bella moglie tornerà a casa col sedere, quasi compleatamente, di fuori.