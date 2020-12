Chiara Ferragni, Leone riceve la videochiamata di Babbo Natale. Fan increduli: «Come si fa?». L'imprenditrice digitale ha condiviso sul suo profilo Instagram un video che ritrae il figlioletto di due anni, che ha fatto subito il giro del web.

Nelle immagini, Chiara Ferragni mostra a Leone un videomessaggio personalizzato che gli arriva direttamente da Babbo Natale. Leone impazzisce di gioia e risponde alle parole di Babbo. Il tenero filmato ha sciolto i cuori dei fan e in tanti si sono chiesti: «Ma come si fa per averlo? Lo voglio anch'io».

Tra i commenti al post di Chiara Ferragni, una follower svela l'arcano: «C'è l'applicazione da scaricare, si chiama PNP 2020». Boom di like.

