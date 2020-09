Chiara Ferragni come la Madonna, il Codacons la denuncia per «blasfemia e offesa al sentimento religioso»

Il Codacons ha denunciato Chiara Ferragni per blasfemia e offesa al sentimento religioso. L'associazione dei consumatori ha avviato l'azione legale dopo la diffusione di una immagine apparsa su Vanity Fair a corredo di un'intervista in cui la nota influencer appare raffigurata come una Madonna, e che, afferma il Codacons, «ha generato indignazione e raccapriccio nell'opinione pubblica e sul web».

«Presentiamo un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini affinché intervengano su quella che non è una provocazione, ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l'intero mondo religioso e per l'arte in genere - spiega il Codacons - L'immagine che raffigura la Ferragni nei panni di una moderna Madonna con bambino dipinta da Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato sfrutta la figura della Madonna e la religione a scopo commerciale, essendo noto come la Ferragni sia una vera e propria 'macchina da soldi' finalizzata a vendere prodotti, sponsorizzare marchi commerciali e indurre i suoi follower all'acquisto di questo o quel bene».



Ultimo aggiornamento: 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quello che il Movimento dei consumatori definisce «che ha scatenato le proteste dell'intero mondo cristiano» potrebbe quindi, per il Codacons, «realizzare fattispecie penalmente rilevanti per blasfemia e offesa al sentimento religioso, motivo per cui l'esposto viene inviato anche a Papa Francesco affinché si pronunci contro tale squallida e inutile provocazione».