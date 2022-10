Chiara Ferragni, la mamma Marina Di Guardo: «Aggredita in taxi, mi ha fatto scendere». Cos'è accaduto

Marina Di Guardo, protagonista di una brutta avventura avuta con un taxi a Milano. La mamma di Chiara Ferragni e scrittrice di professione, ha raccontato sul suo profilo Instagram di aver avuto uno scontro verbale con il tassista mentre si recava all'areoporto di Linate. Cos'è accaduto alla mamma dell'imprenditrice digitale?

La storia Instagram

«Stamattina prendo un taxi per andare a Linate. Sono in ritardo e chiedo al tassista di seguire il percorso che abitualmente percorro per andare all’aeroporto», scrive Marina Di Guardo tra le Instagram Stories. Poi continua: «Viene in parte disatteso e allungato, con perdita di tempo e soldi (Oltretutto l’aereo partita dopo un’ora e tre quarti e non è il caso di attardarsi)», ha denunciato la scrittrice.

Il tassista alle richieste delle donna si fa minaccioso e le intima di scendere dal mezzo: «Chiedo il motivo di quella variazione e mi viene risposto che nel caso non sia contenta, posso scendere e cercare un altro taxi. Anzi, il conducente accosta la vettura e mi invita, in maniera aggressiva a scendere subito», si legge nella storia pubblicata, nero su bianco.

La suocera di Fedez si è categoricamente rifiutata di scendere dalla vettura, solo perchè così avrebbe perso il volo e ha minacciato il tassista di ricorrere alle forze dell'ordine: «Mi rifiuto (non posso sprecare tempo a cercare un altro taxi, perderei il mio volo) e solo quando minaccio di chiamare la polizia, si decide sbuffando, a proseguire il viaggio. Arrivo con un conto salatissima da pagare (mai speso così tanto per Linate) scaricata all’inizio dell’area partenze, dovendo camminare ancora per arrivare all’entrata. Mi chiedo se sia possibile un simile comportamento. Anche a voi è successo qualcosa di simile?», ha chiosato la Di Guardo.

La polemica non è passata inosservata, tanto che Selvaggia Lucarelli ha condiviso lo screen della storia di Marina Di Guardo e ha scritto a corredo della foto: «Ferragni madre sui taxi milanesi, forse è la volta buona che si smuove qualcosa».