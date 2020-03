Chiara Ferragni fa il bis, nuova iniziativa per l'emergenza coronavirus: «Un altro aiuto al mio Paese in difficoltà»

Una nuova iniziativa benefica da parte di Chiara Ferragni. L’influencer aveva già raccolto assieme al marito 4 milioni e mezzo di euro per aprire un reparto di terapia intensiva all’ospedale San Raffale di Milano ed ora ha deciso di destinare i proventi della vendita del suo “Capsule collection limited edition Chiara Ferragni by Oreo” per l’emergenza coronavirus.

L’iniziativa naturalmente è stata annunciata dal social: «Ciao ragazzi, da oggi è disponibile sul mio sito la capsule collection limited edition Chiara Ferragni by Oreo che consiste in questa felpa crop e i pantaloni abbinati».

Come detto, il ricavato verrà devoluto per l’allarme pandemia del Covid-19: «Il lancio – ha spiegato - doveva essere fatto settimane fa, ma l’emergenza sanitaria ha fatto slittare tutto. Abbiamo comunque deciso di proseguire con il progetto, visto l’impegno delle persone coinvolte, scegliendo però di devolvere il cento per cento del ricavato per la lotta al Coronavirus».

Una nuova iniziativa che Chiara spera possa andare bene come al precedente: «Se la comprate state facendo del bene. Questo è un altro contributo che spero di poter dare al mio paese in un momento di difficoltà del genere».

