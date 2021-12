Chiara Ferragni, lo zucchero a velo sul pandoro scatena i social. «L'unico metodo è quello "brutale"»

Chiara Ferragni sa lanciare nuove tendenze e ribaltare le mode del passato ma ci sono cose, tradizioni, che nemmeno l'imprenditrice digitale più seguita d'Italia potrà mai cambiare. Tra queste certamente c'è il tradizionale metodo con cui si mette lo zucchero sul pandoro. Innovazione sì, influencer marketing concesso, ma questa volta pare che la Ferragni abbia toccato un tasto troppo dolente per gli italiani che, vedendola condire in modo bizzarro il re della tavola natalizia, si sono scatenati sui social.

Chiara Ferragni, lo zucchero sul pandoro scatena i social

Il mondo si divide senza dubbio in due: chi mette lo zucchero a velo sul pandoro versando con decisione la bustina nel sacchetto di plastica e lo sbatacchia senza pietà, e chi lo fa ugualmente ma tentando di non dare troppo nell'occhio. E poi c'è Chiara Ferragni, che contro ogni legge non scritta della tradizione fa cadere lo zucchero a velo a neve delicatamente sul dolce. Almeno questo è quello che ha mostrato ai suoi follower in una delle sue ultime apparizioni pubblicitarie su Instagram. Sarà forse un siparietto messo in scena per la promozione? Questo non è chiaro, ma sui social la questione si è ormai fatta seria.

qualcuno spieghi a chiara ferragni che lo zucchero a velo si mette nella busta e poi si sbatte con tutta la forza che si ha in corpo, come se ad uccidere il tuo pesce rosso del 2006 fosse stato proprio quel pandoro.

non accetto alternative pic.twitter.com/OYkzk3RCIT — CidadãDoAr (@_nobueno__) December 11, 2021

«Qualcuno spieghi a chiara ferragni che lo zucchero a velo si mette nella busta e poi si sbatte con tutta la forza che si ha in corpo, come se ad uccidere il tuo pesce rosso del 2006 fosse stato proprio quel pandoro. non accetto alternative», scrive un utente. «Zucchero a velo sul pandoro: metodo Chiara Ferragni o brutale?», si legge ancora, «L'unico modo è il brutale. Sennò cosa l'hanno messo a fare il sacchetto?».

Zucchero a velo sul pandoro: metodo Chiara Ferragni o brutale? pic.twitter.com/h9yMEtPG9z — Signor Distruggere (@SirDistruggere) December 11, 2021

Ma quello delllo zucchero a velo non è l'unico dettaglio che sorprende i follower della Ferragni. A catturare la loro attenzione è il fatto che la forma di pandoro, da cui l'influencer avrebbe tagliato la fetta che ha sul piatto, è ancora integra. Quello del cibo che si rigenera è ormai una vero leitmotive dei contenuti alimentari della ferragni. «Dopo la pizza, a Chiara Ferragni si rigenera anche il pandoro!», scrive un utente.