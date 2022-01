Chiara Ferragni scatenata, alla sfilata di Parigi senza intimo: sotto il cappotto, niente

Sotto il cappotto niente. Alla settimana della moda di Parigi 2022 Chiara Ferragni incanta e provoca con il suo look osé senza mutande. Lasciato a casa il marito a occuparsi dei figli Leone e Vittoria, l'imprenditrice digitale, 35 anni il prossimo 7 maggio, si scatena insieme alla sorella Valentina, concedendosi a foto che lasciano ben poco all'immaginazione.

Per presenziare front row alla sfilata di Schiaparelli, l'influencer ha indossato infatti solo reggiseno nero, cappotto bianco, un paio di sensualissime calze a rete e tacco a spillo per un effetto vedo-non vedo da capogiro. Il pezzo forte dell'outfit era naturalmente il cappotto bianco firmato da Daniel Roseberry, designer della maison, con bottoni dorati e dettaglio del seno in rilievo, ma l'occhio del pubblico è caduto più in basso, proprio dove la Ferragni teneva pudicamente fermo un lembo del capospalla.

Il look provocante di Chiara Ferragni senza intimo.

Prima di uscire dalla camera Chiara Ferragni ha fatto ricorso a una maxi cintura con il rilievo dell'ombelico per fermare il cappotto come un bustier, ma questo non ha impedito ai follower di commentare la scelta provocante dell'influencer. A eccezione di alcune malignità del pubblico, in generale però i fan si sono schierati tutti dalla parte di Chiara, apprezzandone la classe e la finezza «anche senza mutande».