Chiara Ferragni, paura per la sorella Valentina: «Le analisi non sono andate bene, è più grave del previsto...»

Ieri, la sorella minore di Chiara Ferragni ha condiviso una serie di stories in cui ha aggiornato i follower sul suo stato di salute. Due settimane fa, Valentina - anche lei influencer - si era sottoposta ad alcune analisi e adesso sono arrivati i risultati.

«Purtroppo - spiega Valentina Ferragni - le analisi non sono andate bene. Vorrei raccontare il mio problema, perché secondo me è una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla. Perché è molto difficile da diagnosticare. La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito. Ho una patologia in una forma più grave del previsto. Si chiama insulinoresistenza». E conclude: «Vi spiegherò di cosa si tratta più avanti, perché oggi è festa. Diamo inizio a un'altra vita».

COS'È L'INSULINORESISTENZA

Per insulinoresistenza, in medicina, si intende la bassa sensibilità delle cellule all'azione dell'insulina, che può portare a diabete mellito di tipo 2. Le cause possono essere ormonali (le più comuni), genetiche, o farmacologiche.