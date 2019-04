Chiara Ferragni pubblica la foto con la nonna, impossibile non notare il particolare: «Lo hai fatto apposta»

Lunedì 1 Aprile 2019, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 13:17

«Commenti sui piedi 3, 2, 1...», scrive un utente sul profilo di Chiara Ferragni. L'influencer aveva appena pubblicato una foto in compagnia della nonna, ma i followers si sono concentrati su un altro particolare bene in vista. Tra tutti i piedi presenti nello scatto, i suoi attirano l'attenzione perché nudi e visibilmente grandi. Con la Ferragni e la nonna, anche la mamma e le sorelle.«La nonna è venuta a farci visita», ha scritto in inglese la fashion blogger. E subito sono piovuti commenti sui piedi. C'è chi nota il secondo dito più lungo dell'alluce e chi la elogia per la trovata da "imprenditrice digitale" : «Li ha messi di proposito, è la Queen di»; «Sono una provocazione». E c'è anche chi scherza: «La faccia della nonna è la stessa quando ti guardiamo i piedi».Infine, qualcuno non trova ammissibile che i piedi siano nudi: «Il vero scandalo non sono i piedi nudi ma il possedere 3000 paia di scarpe e non indossarle!!!».Ancora una volta, dunque, sono i dettagli a fare la differenza. Recentemente ha pubblicato una foto in lingerie e i follower si sono divisi tra chi ha trovato questo scatto fuoriluogo per una madre, «Svergognata, sei pure madre!», chi ha commentato il suo seno in modo offensivo, «Ma le tette più o meno a che età le hai perse?» e quelli che l'hanno celebrata per la sua bellezza, «Sei un sogno».