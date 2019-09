Chiara Ferragni, ritorno a casa dopo la Fashion Week: ad accoglierla Leone e Mati (ma Fedez non c'è)

Giovedì 26 Settembre 2019, 16:14 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2019 18:42

Chiara Ferragni non si ferma mai: neanche il tempo di rientrare a casa dalla Fashion Week di Parigi che, per l'influencer, è già tempo di ripartire. Chiara Ferragni, che nel week-end sarà a Capri col suo team, ha ricevuto una fantastica accoglienza mentre varcava il portone di casa.Il figlio Leone e la cagnolina Mati, infatti, corrono incontro alla social star. Il piccolo vuole un abbraccio dalla mamma, che poi gli sporca anche il pigiamino col rossetto o col trucco. Tutto ampiamente documentato su Instagram Stories. Intanto, il bambino cresce sempre di più: proprio mentre si trovava a Parigi, Chiara Ferragni ha ricevuto dei filmati in cui si vede Leone mangiare da solo, utilizzando le posate.L'unico a mancare in questo delizioso quadretto familiare è proprio il marito di Chiara Ferragni. Fedez, infatti, è partito qualche giorno fa e mancherà da casa per due settimane, apparentemente per impegni professionali (anche se il silenzio social, eccezion fatta per un post promozionale, è piuttosto insolito). E la moglie gli dedica un dolce pensiero social: «Amore, torna presto, mi manchi».