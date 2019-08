Lunedì 19 Agosto 2019, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2019 16:38

Chiara Ferragni si addormenta e Fedez decide di tirare alla moglie un brutto scherzo, in compagnia dell'amico Luis Sal. Il cantante e lo youtuber, in vacanza a Ibiza, ne hanno approfittato per divertirsi alle spalle della influencer, scattando un selfie proprio mentre Chiara dormiva.«Chi dorme si piglia selfie», scrive Fedez nella didascalia della foto in compagnia di Luis Sal e della moglie, in versione bella addormentata. Uno scatto esilarante, che però ha finito per preoccupare i fan. Come la prenderà Chiara Ferragni al risveglio? È quello che si chiedono un po' tutti, e tra i vari commenti c'è una certa uniformità. «Fedez, dopo fai una storia per assicurare che sei vivo e stai bene», hanno scritto in molti.