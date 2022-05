Tesina di terza media ispirata a Chiara Ferragni: tutti gli argomenti. Il video su TikTok, lei risponde così

Chiara Ferragni, come musa ispiratrice. L'imprenditrice digitale da 40 milioni di euro e 26 milioni di follower è di certo una delle icone più amate dai giovani. E da oggi è anche una musa ispiratrice ai tempi del web 3.0. La regina delle influencer, infatti, è diventata l'argomento principale della tesina di terza media di Anna Chiara D'Auria. La giovane che si appresta ad affrontare il primo vero scoglio della sua vita scolastica ha deciso di mettere a punto una tesina, con tanto di collegamenti tra materie, dedicata e ispirata a Chiara Ferragni.

La rgiovane ha condiviso il video su TikTok, dove tra i tanti commenti e feedback ricevuti è arrivato proprio quello della sua influencer preferita. La Ferragni ha condiviso il video della ragazza mostrandosi entusiasta e lusingata di una dedica così importante.

Oltre un milione di visualizzazioni per la risposta sui social di Chiara Ferragni ad Anna Chiara che ha deciso di incentrare una tesina di terza media proprio su di lei. «Oggi vi propongo la tesina su Chiara Ferragni». Così si apre il video della ragazza su TikTok.

Tanti i collegamenti per le diverse materie: dalla nascita di Internet a Klimt, dalle tre età della donna alla comunicazione e i mass media. Al collegamento tra l'imprenditrice digitale e la poesia «A Silvia» di Giacomo Leopardi perchè, proprio come detto dalla giovane fan, Chiara Ferragni «è una musa ispiratrice». Ma non solo: per musica i collegamenti sono al Pop e a Madonna, mentre per geografia troviamo l'America e in particolare Los Angeles, città spesso meta dei viaggi dell'influencer per motivi di lavoro. Per inglese, invece, Anna Chiara ha deciso di collegare l'argomento della Brexit e per educazione civica, l'agenda 2030. Passando alla seconda lingua, il francese, impossibile non parlare di Coco Chanel, mentre più fumoso il collegamento con le scienze e la riproduzione, forse collegata al rapporto con Fedez e alla nascita dei loro due piccoli Leone e Vittoria.

E la Ferragni ha deciso di rispondere alla piccola ammiratrice mandandole un bacio e pubblicando il video sul proprio profilo TikTok. Un ringraziamento speciale alla giovane che, adesso, arriverà all'esame di terza media con la consapevolezza di avere Chiara Ferragni che fa il tifo per lei.