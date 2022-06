Chiara Ferragni in topless fa impazzire Instagram. La reazione di Fedez: «Per me due chili di ciliegie»

Chiara Ferragni senza veli. L'imprenditrice digitale ha postato su Instagram una sua foto in topless, con due emoji a forma di ciliegia a coprire il seno per evitare la censura del social. Il messaggio della Ferragni è forte e chiaro: «My body, my choice (Mio corpo, mia scelta)». La foto ha raccolto, inevitabilmente, una valanga di like e commenti, riscuotendo consensi anche da parte di personaggi famosi. La supermodella Heidi Klum commenta il post scrivendo: «È un corpo bellissimo». "Occhi a cuoricino" anche da parte dell'ereditiera Paris Hilton.

Chiara Ferragni in topless, la reazione di Fedez

Ma il commento più apprezzato dai fan è quello del marito di Chiara Ferragni, Fedez, che ha scritto: «Per me due chili di ciliegie, grazie». L'allusione è all'emoji scelta dall'influencer per coprirsi il seno. Pioggia di like anche per lui. Del resto, sui social, i Ferragnez hanno pochi rivali.