Chiara Ferragni lancia le tute con l'occhio per bambini. Ecco il prezzo. Fan basiti: «Non ci credo...». Pochi minuti fa, l'account Chiara Ferragni Brand ha lanciato una nuova linea di tute, questa volta dedicata ai bambini. E non è tutto. I nuovi capi di abbigliamento sportivo non saranno solo per femminuccia, ma anche per maschietto.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati