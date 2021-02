Chiara Ferragni lancia il suo uovo di pasqua solidale: quanto costa e dove trovarlo

«Usiamo Pasqua per fare del bene 💝» con queste parole Chiara Ferragni ha lanciato tramite un post instagram le sue uova pasquali brandizzate, il cui introito sarà devoluto in favore di una causa sociale. «Le mie uova di Pasqua @chiaraferragnibrand realizzate con @dolcipreziosiofficial stanno arrivando nei migliori supermercati italiani 🤗 Questo progetto speciale sostiene “i bambini delle fate” di @franco_e_andrea, un’impresa sociale che dal 2005 si occupa di sostenere famiglie con autismo e altre disabilità» ha concluso la Ferragni nel post.

APPROFONDIMENTI PERSONE Instagram, le influencer più ricche: da Kylie Jenner a Chiara... MAMMA BIS Chiara Ferragni, il nome della bimba e quel dettaglio sfuggito... INSTAGRAM Chiara Ferragni, Leone risponde a papà Fedez: «Non si... FIOCCO ROSA Chiara Ferragni e Fedez, la nuova ecografia della bimba in arrivo. I... PERSONE Chiara Ferragni, blitz per l'anteprima alla Pinacoteca...

Chiara Ferragni, il nome della bimba e quel dettaglio sfuggito durante il video: cosa ha detto

L'uovo di cioccolato, coerentemente con i tratti del brand di successo creato dall'imprenditrice digitale, ha un packaging rosa e l'inconfondibile occhio azzurro. Il prodotto ha già conquistato le fan: sulle stories di Instagram, Chiara Ferragni ha condiviso le foto delle follower che lo hanno già acquistato.

Ma quanto costa l’uovo di Pasqua di Chiara Ferragni? Prodotto da Dolci Preziosi, uscirà in formati diversi. Il modello "basic" ha un peso di 280gr e un prezzo che oscilla tra i 12 e i 20 euro. A questo si aggiunge la versione da 150gr, con un prezzo che varia tra i 4,99 euro e i 9,99 euro. Infine la versione "deluxe" che contiene l'uovo con il contenitore, disponibile nei colori rosa o celeste. Questo formato avrà invece un costo di 24,90 euro. L'uovo di Pasqua solidale è in edizione limitata e sta già andando a ruba. È possibile acquistarlo in alcuni supermercati selezionati o su Amazon.

Chiara Ferragni, Leone risponde a papà Fedez: «Non si dice quella parolaccia!»

Ultimo aggiornamento: 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA