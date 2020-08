Chiara Ferragni e il videocorso: «Allenati con Fedez». Ma il risultato è disastroso

Chiara Ferragni lancia sul social il videocorso “Allenati con Fedez”, ma le cose non vanno come previsto e l’iniziativa si trasforma in un disastro. Un nuovo divertente siparietto per i Ferragnez, ora in vacanza col figlio Leone.

Dalle storie dell’account Instagram di Fedez, Chiara Feragni presenta la finta iniziativa. Il marito le suggerisce cosa dire in italiano e lei, inquadrata, traduce: “finalmente il videocorso che aspettatavi, per un’estate in forma smagliante allenati con Federico”. Già l’incipit però ha qualche inciampo e la traduzione simultanea improvvisata riesce male, con le scuse da parte di Chiara al marito.

Parte poi l’allenamento vero e proprio che vede Fedez alla prova con i pesi: i risultati sono penosi, con bilancieri che cadono a terra, muscoli immediatamente doloranti ed espressioni facciali che sottolineano il suo pessimo stato. Alla fine l’allenamento dura pochi secondi e il videocorso deve essere rimandato, perché il cantante ha deciso, alla fine, di regalarsi un pisolino su un tappetino da yoga.

Ultimo aggiornamento: 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA