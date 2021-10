Chiara Ferragni, la piccola Vittoria ancora in ospedale: «Passo dopo passo migliora, speriamo continui così»

Chiara Ferragni aggiorna i follower sulle condizioni di salute della piccola Vittoria, ricoverata in ospedale con febbre alta e difficoltà respiratorie. I Ferragnez, dopo aver spiegato che la loro secondogenita ha preso «un virus del raffreddore molto comune» e che necessita di essere tenuta sotto osservazione, sono tornati a parlare sui social con una breve storia Instagram. «Grazie a tutti per i bellissimi messaggi e per tenerci nei vostri pensieri», ha scritto Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale ha aggiunto: «Passo dopo passo Vittoria migliora». E ha concluso: «Speriamo continui così anche nei prossimi giorni».

APPROFONDIMENTI FERRAGNEZ Chiara Ferragni, la figlia Vittoria ricoverata. Fedez: «Ha un... PERSONE Chiara Ferragni, come sta la figlia Vittoria dopo il ricovero in... APPRENSIONE Chiara Ferragni, la figlia Vittoria ricoverata in ospedale:... MILANO Chiara Ferragni e la sua nuova casa: ecco dove si trova il nuovo mega...