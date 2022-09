Chiara Nasti incinta all'ottavo mese, continua il lamento: «Col pancione faccio fatica a muovermi»

Manca poco per Chiara Nasti. L'influencer è in attesa del suo primo figlio da Mattia Zaccagni e che, come ha annunciato nelle ultime settimane, si chiamerà Thiago. L'imprenditrice napoletana ha reso partecipi i suoi follower della gravidanza, raccontando di tanto in tanto i cambiamenti che il suo corpo ha subito.

Spesso si è lamentata della sua situazione, alzando diversi polveroni sui social. Nelle ultime ore, Chiara Nasti è tornata su Instagram per sfogarsi: ha infatti mostrato ai follower il pancione, giunto ormai all'ottavo mese.

Cosa ha detto

«Ma rendo l'idea di quanto sia enorme?», ha esordito nelle storie l'imprenditrice, sfogandosi della sua nuova forma fisica che a quanto pare le crea dei seri problemi: «Vi giuro che per me è diventato impossibile anche uscire. Non sto scherzando».

Proprio negli ultimi giorni, Chiara aveva svelato ai follower di aver preso solo 5 kg dalla gravidanza, ma non è una novità per i fan leggere diverse affermazioni riguardo al peso o altre difficoltà legate alla nascita del bambino.

Chiara Nasti si è mostrata al naturale davanti alla telecamera con indumenti da casa, e senza filtri ha scritto: «Ho un mal di schiena atroce e faccio fatica a muovermi. Pensavo mi venisse una pancia un po’ più piccolina…invece è tutta in fuori perché non mi si è distribuita sui lato… è davvero ingombrante».

Presto il matrimonio

Insomma l'influencer non vede l'ora di partorire e incontrare per la prima volta il suo bebè. La nascita di Thiago è prevista per novembre e successivamente la Nasti convolerà a nozze con Mattia Zaccagni, ma ancora non c'è alcuna data ufficiale.