Chiara Nasti, su Instagram l'annuncio della blogger napoletana: «Lascio i social, ho bisogno di ritrovarmi»

La seguitissima blogger napoletana Chiara Nasti annuncia, attraverso un post su Instagram, la sua pausa dai social.

Nonostante la paura di deludere chi ha sempre creduto in lei, l'influencer avverte l'esigenza di abbandonare internet per dedicarsi completamente a se stessa e ritrovare quella leggerezza tipica dei vent'anni di cui non ha mai potuto avvalersi, essendo sempre sotto giudizio.

«È giusto che io lo faccia, in questi anni non ho mai pensato al 100% a me, tralasciandomi sempre più. Voglio ritrovarmi nella maniera più serena possibile», la Nasti conclude così il suo post.