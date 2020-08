​Chiede di suonare il pianoforte nel negozio, il video diventa virale: il proprietario gli regala uno Steinway da 3mila dollari

Il proprietario del negozio di antiquariato Remarkable Cleanouts a Norwood, Massachusetts, USA, ha donato un pianoforte Steinway 1964 da 3.000 dollari a un giovane che è entrato nella sua attività commerciale l'11 luglio e gli ha chiesto il permesso di suonare un pianoforte che era in vendita.



Secondo quanto riferito da alcuni media, il ragazzo ha eseguito la melodia della canzone Don't Stop Believin' del gruppo rock Journey. In poco tempo il video dell'esibizione è diventato virale, raccogliendo più di 90.000 visualizzazioni. La performance del pianista ha conquistato numerosi appassionati di musica in tutto il Paese, al punto che diversi canali televisivi lo hanno trasmesso.







Grazie all'enorme popolarità riscontrata dal video, Mark Waters, il proprietario del negozio, è stato in grado di identificare il giovane: un ragazzo di 23 anni, studente di architettura al Boston College di nome John Capron.

Dopo aver ricevuto l'inaspettato regalo, Capron si è commosso visibilmente, raccontando che suona il pianoforte da quando aveva 15 anni.