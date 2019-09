Chirurgo si addormenta sul pavimento dopo aver eseguito 7 operazioni senza alcuna pausa

Domenica 1 Settembre 2019, 17:24

Sui social network è stata diffusa una fotografia che mostra un chirurgo cinese mentre dorme sul pavimento di un ospedale. Lo stesso medico ha raccontato al canale locale Longgang che era caduto nel sonno dopo aver effettuato sette interventi chirurgici senza alcuna interruzione.Dai Yu, che occupa la posizione di vicedirettore del Dipartimento di Ortopedia presso il Longgang Central Hospital nella città di Shenzhen, ha riferito che la foto è stata scattata il 26 agosto.In quella data, la sua giornata lavorativa è cominciata alle otto del mattino e alle cinque del pomeriggio aveva già operato sette pazienti.Il medico ha spiegato che ha lavorato incessantemente in modo che tutti i pazienti fossero curati in tempo. Ad ogni modo, il chirurgo ha raccontato che situazioni come la sua sono frequenti in diverse cliniche cinesi e che in alcuni casi gli specialisti devono eseguire fino a 10 operazioni al giorno.