A quattro mesi dalla notte degli Oscar e dell'ormai celebre schiaffo di Will Smith, Chris Rock rompe per la prima volta il silenzio e, spalleggiato dal collega Dave Chapelle, torna sull'incidente al Dolby Theatre.

Chris Rock parla per la prima volta dello schiaffo di Will Smith agli Oscar:

Durante lo spettacolo di New York al Madison Square Garden, il comico ha dichiarato: «Chiunque dica che le parole fanno male non è mai stato preso a pugni in faccia», riferendosi chiaramente all'incidente avvenuto dopo la battutaccia sulla moglie di Will Smith, Jada Pinkett.

A quel punto Kevin Hart ha preso in giro il collega, regalandogli una capra: «Si chiama Will». Intervistato da Jimmy Fallon, Hart ha svelato il siparietto con Dave Chapelle, quando gli ha raccontato di volere regalare una capra a Chris Rock. «L’ho detto a Dave, ho detto: “Ehi amico, regalerò a Chris una capra alla fine dello spettacolo”. Ha detto: “Cosa vuoi dire?” Ho detto: “Cosa intendo? Vado a prendere una capra”». Con questo gesto simbolico i due comici hanno dimostrato di essere solidali con Chris Rock, che ha pagato sulla propria pelle le conseguenze di una battuta poco edificante.