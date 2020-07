Christian Vieri compie 47 anni, Costanza Caracciolo lo festeggia così

Christian Vieri detto 'Bobo' compie 47 anni. Il 'bomber' con oltre 250 reti alle spalle continua a essere un idolo sui social e negli ultimi anni ha cambiato vita, ha messo su famiglia con l'ex velina Costanza Caracciolo, che gli ha dato due figlie, Stella e Isabel. Proprio la moglie gli ha organizzato una festa sorpresa a bordo piscina in occasione del suo compleanno. L'ex calciatore ha pubblicato nelle Instagram stories i momenti più esilaranti.

In sottofondo anche la hit estiva "Vita da Bomber" realizzata insieme agli amici Daniele Adani e Nicola Ventola.

Il suo stile di vita, al limite delle regole, e la sua schiettezza gli hanno fatto valere il soprannome di «bomber». Per la simpatia è diventato una celebrità anche su internet, dove racconta la sua vita divisa tra sport, vacanze e famiglia. I flirt e le notti in bianco del passato sono un lontano ricordo. Da un po' di tempo, ha "messo la testa a posto".



Vieri e Costanza si sono sposati quindici mesi fa. Vieri è stato il primo a inaugurare l'accoppiata 'velina-calciatore' per via della storia con Elisabetta Canalis. E la donna della sua vita è un'ex velina. Con lei la svolta e la paternità: Stella è nata nel novembre 2018, mentre Isabel, lo scorso marzo.

