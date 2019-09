Christian Vieri imita a modo suo le modelle della Milano Fashion Week: il video è tutto da ridere

Venerdì 20 Settembre 2019, 20:05 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2019 20:27

Anche C hristian Vieri è in pieno clima Milano Fashion Week. La settimana della moda milanese è iniziata ormai da qualche giorno e l'ex bomber azzurro ha pensato bene di ironizzare a modo suo su un evento che porta ad una vera e propria trasformazione della città per una settimana. Come? Con dei simpatici video pubblicati su Instagram, e che lo vedono esibirsi in stravaganti sfilate.Nel capoluogo lombardo in questi giorni si respira un'aria diversa. Tutti fanno attenzione allo stile, agli abbinamenti nella scelta del vestiario e ai minimi paricolari per essere e soprattutto per apparire impeccabili. E Bobo ha deciso diseguire la moda, prendendo però in giro la settimana della moda tra gli applausi e i divertiti commenti di un pubbico d'occasione, quello dei suoi amici, tra i quali si riconosce anche un divertito Andrea Pucci.I geniali post pubblicati da Vieri anche nei giorni scorsi hanno riscosso l'approvazione dei tantissimi follower. I commenti non si sono fatti attendere e tra i tanti spicca quello dell'ex capitano giallorosso Francesco Totti, che ha commentato con un "Top" l'impeccabile passerella del collega.