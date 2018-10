Ciao Napoli, vado a vivere in campagna: la storia di Giulio e Davide

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 29 Ottobre 2018, 10:30

Vado a vivere in campagna. Ma ci vuole coraggio per mollare tutto e cambiare vita, ci vuole l'occasione giusta, il giusto stimolo, la giusta congiuntura. E anche una certa propensione green. Insomma, non è da tutti non è roba da tutti i giorni. Ma il desiderio della vita in campagna, quella dove si respira pulito, si ascolta la natura e la giornata ne asseconda il ritmo lento, c'è pure chi lo ha realizzato. E non certo per trascorrere il tempo a fare la siesta tra i prati. Piuttosto avviando attività d'impresa legate alla coltivazione della terra e all'allevamento degli animali, alla salvaguardia dell'ambiente e della vita di chi la abita. E poi il mondo del lavoro «classico» offre sempre meno possibilità ai giovani: le statistiche parlano chiaro, la disoccupazione è un incubo con cui sono cresciuti i ventenni del nuovo millennio che hanno dovuto inventarsi nuove opportunità, lontane dall'idea del posto fisso e fuori dai parametri dei loro genitori. I neo laureati, soprattutto nel Sud di un'Italia che viaggia a due velocità, hanno dovuto spegnere i sogni di carriere universitarie o in studi professionali con accesso sottopagato, e hanno guardato a tendenze che nel centro Europa si fanno sempre più frequenti. E soddisfacenti.È così che ha preso piede il cosiddetto fenomeno dell'«agricoltura di ritorno». Baluardo di tutto l'universo bio e a km zero, è il sogno di una vita contadina che diventa realtà. Prima di alcuni e poi di molti. Sempre di più. In ogni caso in controtendenza, che sia moda, necessità o riscoperta. Anche sotto lo stimolo dell'allarme per un cibo non sano, che da noi si è scatenato con le contaminazioni della «terra dei fuochi».