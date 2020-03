In Cina record di donne miliardarie che si sono fatte da sé: il 61% nel mondo

La Cina ha il 61 per cento delle donne imprenditrici che si sono fatte da sole in tutto il mondo con una fortuna di oltre un miliardo di dollari, in crescita del 4 per cento rispetto all'anno precedente. Lo indica la classifica Hurun delle 100 donne miliardarie che si sono fatte da è provenienti da 16 paesi. Gli Stati Uniti sono al secondo posto e il Regno Unito al terzo, che ha rispettivamente il19 eil 6 per cento di donne miliardarie auto. Zhong Huijuan, un imprenditore cinese di 59 anni che ha avviato una società farmaceutica partendo dal nulla, è stata nominata la più ricca miliardaria del mondo con 106 miliardi di yuan (circa 15,1 miliardi di dollari).

Ultimo aggiornamento: 17:16

