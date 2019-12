Michela, la napoletana che si innamora di un clown e lascia tutto per il circo

Ha iniziato grazie a un’indiscrezione. Un’amica le aveva suggerito di presentarsi ai provini del Circo Togni alla ricerca di una ballerina.



E così oggi, 38 anni, festeggia quasi 12 anni d’amore sotto il tendone e anche nella vita: dopo due mesi di danze, infatti, lascia la vita a Napoli per seguire il circo in giro per il mondo e il cuore che l’ha legata al cileno, ex trapezista ora diventato clown e trasformista anche per via del ragù napoletano che gli ha fatto metter su un po’ di peso. «Ci siamo innamorati in soli due mesi - racconta Michela -. Quando si sperimenta il circo non si va più via. È una vita straordinaria e carica di entusiasmo e di nuove sfide. Con Luis cresciamo insieme e con il circo Togni siamo una grande famiglia che si vuol bene e vive nella condivisione e nel rispetto di tutti».