Ciro Immobile e Jessica Melena, il loro balletto su Instragram diventa virale

Ciro Immobile ballerino scatenato. Il giocatore della lazio si è lasciato andare a un balletto di coppia con la moglie Jessica Melena. I due sono sempre stati visti come una coppia semplice, lei fa la mamma, si dedica alle tre figlie avute da Ciro e raramente si vedono partecipare ad eventi mondani o girare nei locali.

Per questo il ballo lo hanno portato in casa. Proprio Jessica ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una piccola coreografia fatta da lei e da Immobile. I due sembra stiano guardando uno schermo, dal quale prendono spunto per i passi di danza. C'è da dire che se la moglie sembra essere molto a suo agio, si muove a ritmo e con un buon risultato, Ciro sembra essere piuttosto in difficoltà, poco coordinato nei movimenti e non proprio al giusto ritmo.



La scena mostrata sui social descrive uno dei tanti spaccati di vita familiare che la coppia condivide con i suoi followers, dietro di loro la figlia balla seguendo la coreografia, mente un'altra si intravede mentre gioca nella stanza a fianco.