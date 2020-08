Capri, Ciro Immobile canta «We are the champions» all'Anema e Core

Tornano i campioni della Serie A nella taverna più VIP d'Italia. Ieri, l'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha trascorso un venerdì sera all'insegna del bynight made in Capri. Seduto al tavolo di fronte alla band in compagia della moglie Jessica Malena, si è lasciato trasportare dall'energia e dal ritmo dell'Anema e Core. Tanti gadget in suo onore, tra cui la mitica "scarpa d'oro", simbolo del titolo da poco ricevuto dal bomber a coronamento di una stagione calcistica straordinaria . Immobile ha poi raggiunto Gianluigi sul palco con cui ha cantato l'Inno Nazionale e "We are the champions". Bottiglia e mascherina personalizzate anche per Mattia Bani e Riccardo Gagliolo, i due difensori rispettivamente del Bologna e del Parma, in compagnia delle loro fidanzate.



